Gezocht: vrijwilligers om volwassenen te leren fietsen Ben Conaerts

19 augustus 2019

14u59 0 Boom Van 9 tot 27 september organiseert de gemeente opnieuw een fietsproject om volwassenen te leren fietsen. Daardoor is men nog op zoek naar enthousiaste, sportieve vrijwilligers die zich overdag kunnen vrijmaken.

De lessen vinden plaats in de namiddag van 13 tot 15.30 uur, behalve op woensdag. Kandidaten die de deelnemers mee op weg willen helpen, krijgen een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerden kunnen zich aanbieden via de sociale dienst op tel. 03 880 58 32 of via socialedienst@boom.be.