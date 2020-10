Geocashers maken Booms park properder Ben Conaerts

01 oktober 2020

18u12 0 Boom O p zaterdag 3 oktober kan je in het gemeentelijke park van Boom terecht voor een CITO. Dat staat voor ‘Cash In Trash Out’ en houdt het midden tussen een geocashing en een zwerfvuilactie.

Bij een CITO gaan geocachers en vrijwilligers samenwerken om parken, bossen en andere plaatsen te verbeteren door bijvoorbeeld zwerfvuil op te ruimen. Geocachers zoeken normaal gezien ‘caches’ op basis van coördinaten met een app, maar voor de gelegenheid gaan ze ook op zoek naar zwerfvuil. Ze verdienen daarmee een virtueel souvenir.

“We delen het park in verschillende zones in, zodat het ganse park een opfrisbeurt krijgt”, lichten schepenen van Milieu Sven Cools (Groen) en Sport Kris Van Hoeck (CD&V) toe. “Op die manier kan iedereen zijn steentje bijdragen. We ruimen op van 14 tot 16 uur.”

Wil je mee het park komen opruimen, dan kan je jezelf aanmelden door een mail te sturen naar sport@boom.be. De gemeente voorziet een aantal grijpstokken, handschoenen en vuilzakken. Als je eigen materiaal hebt, mag je dat gerust ook meebrengen. Deelnemers moeten wel de coronamaatregelen respecteren.