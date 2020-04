Gemeenteraadslid Nancy Bellen verhuist naar Bali: “Droom komt uit, maar Boom krijgt speciale plek in mijn hart” Ben Conaerts

24 april 2020

15u30 0 Boom De Vlaams Belang-fractie in de Boomse gemeenteraad heeft een wissel ondergaan. De 52-jarige Heidi Verhoeven is raadslid Nancy Bellen komen vervangen, die haar droom is gevolgd en naar Bali verhuisde. “Boom zal altijd een plekje hebben in mijn hart.”

Van een opvallende carrièreswitch gesproken: Nancy Bellen, al 14 jaar gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, heeft de deur van de politiek achter zich dichtgetrokken en is haar droom gevolgd richting het paradijselijke Bali. Daar is ze intussen, na een eerste periode van zelfisolatie, begonnen aan een nieuw avontuur.

“Verschillende mensen wisten dat ik de droom had om ooit naar het buitenland te verhuizen”, vertelt ze. “Het was iets wat al heel lang speelde, maar opeens deed er zich een mogelijkheid voor: Bali. Na veel wikken en wegen heb ik dan toch maar de knoop doorgehakt. Door de uitzonderlijke omstandigheden rond corona is alles in een versneld tempo gegaan. Ik heb daardoor niet van iedereen persoonlijk afscheid kunnen nemen. Gelukkig kan ik nog altijd een virtuele knuffel vanop afstand geven. Dat is nog toegelaten.” (lacht)

Respect

“Toen ik in 2000 in Boom kwam wonen, had ik nooit gedacht ooit politiek actief te worden”, blikt ze terug op haar politieke periode. “Het was een beetje een ver-van-mijn-bedshow. Maar opeens raakte ik in 2007 verkozen. Geen zorg: dankzij een sterke fractie en fractieleider leerde ik snel. Met veel plezier kwam ik op voor de Bomenaar. Mede daardoor heb ik in de 14 jaar als gemeenteraadslid van het Vlaams Belang wel wat dingen kunnen verwezenlijken.”

“Ik heb nergens langer gewoond dan in Boom, 20 jaar maar liefst. Dus deze gemeente zal altijd een speciaal plekje hebben in mijn hart. Zeker nu ik op sociale media zie hoe de Bomenaar samenwerkt om iedereen op een of ander manier te helpen. Dat verdient mijn diepste respect. Ik hoop om al mijn Boomse vrienden en collega’s ooit nog een keer persoonlijk te mogen begroeten, maar dan met een échte knuffel erbij.”

Carnavalsvereniging

Nancy Bellen wordt in de Vlaams Belang-fractie in de gemeenteraad door Heidi Verhoeven, een 52-jarige Boomse die bekend is in het plaatselijke verenigingsleven. Zij is een van de trekkers van de carnavalsvereniging De Orde van De Onnefretters en is betrokken bij de organisatie van Bosstraatkermis. “Voor mij is de gemeenteraad volledig nieuw, maar ik ga me er 100 procent voor inzetten”, zegt ze. “Vooral veiligheid, milieu en de ondersteuning van de Boomse verenigingen worden mijn prioriteiten. Nancy is als gemeenteraadslid heel verdienstelijk geweest. Het wordt een uitdaging om in haar voetsporen te treden.”