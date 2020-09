Gemeenteraad wijkt uit naar Parochiecentrum Ben Conaerts

17 september 2020

Voor het eerst sinds de coronamaatregelen vindt er op donderdag 17 september in Boom weer een volwaardige fysieke gemeenteraad plaats. De raad komt deze keer echter niet samen in de raadszaal in het gemeentehuis, maar in het Parochiecentrum Onze-Lieve-Vrouw Boom in de Hoogstraat 19. Daar is er meer ruimte om alle nodige coronamaatregelen te kunnen respecteren. De raad gaat van start om 20 uur.