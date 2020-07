Gemeenteraad keurt heropening buurtwegen 52 en 54 goed Ben Conaerts

17 juli 2020

15u31 0 Boom De gemeenteraad van Boom heeft het licht op groen gezet voor de realisatie van de heropening van buurtweg 52 en 54.

De buurtwegen 52 en 54 bevinden zich in het openruimtegebied Kleine Steylen, nabij provinciaal recreatiedomein De Schorre. Het gemeentebestuur wil de buurtwegen weer openstellen en werkt daarvoor samen met het Regionaal Landschap Rivierenland. “De paden zullen worden ingericht als recreatieve wandelpaden”, zegt schepen van Leefmilieu Sven Cools (Groen). “De kostprijs van de begeleiding is 9.700 euro, waarvan Boom 30 procent betaalt. De rest van het bedrag wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen.”

Oppositieraadslid Hans Verreyt (VB) juicht het initiatief toe, maar merkt op dat de heropening van trage wegen moet gebeuren in goede verstandhouding met de buurtbewoners. “Vaak loopt een trage weg over een perceel grond van een privé-eigenaar. We hebben er alle baat bij om met die mensen een goed gesprek aan te gaan, zodat er inspraak is en zij eventueel suggesties kunnen doen.”