Gemeentelijke website voortaan beter leesbaar voor slechtzienden Ben Conaerts

10 december 2019

13u34 0 Boom De gemeentelijke website De gemeentelijke website www.boom.be is sinds kort beter leesbaar voor slechtzienden. Op die manier wil het gemeentebestuur de website meer toegankelijk maken.

Tegen september 2020 moeten alle overheidswebsites toegankelijk zijn voor iedereen. Het Boomse gemeentebestuur heeft in dat kader nu al de leesbaarheid voor slechtzienden verbeterd. Wie nu naar www.boom.be surft, kan links bovenaan een cirkeltje zien. Dit is een switch voor het kleurencontrast: als je hierop klikt, worden alle tekstvelden in zwart-wit omgezet, waardoor slechtzienden ze beter kunnen lezen.

“We zetten hiermee een eerste belangrijke stap in de goede richting”, zegt schepen voor ICT Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Op langere termijn zullen onze diensten nog extra inspanningen leveren om de site toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. We denken dan aan mensen die software gebruiken om sites te lezen, die niet met een muis kunnen navigeren of die om een andere reden de website nu moeilijker kunnen gebruiken.”