Gemeentelijke subsidies voor twee projecten in het Zuiden Ben Conaerts

09 juni 2020

16u47 0 Boom Twee Boomse projecten die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden mogen drie jaar lang rekenen op een subsidie.

‘Tanzania loves children’ is een project dat ervoor zorgt dat kinderen uit het weeshuis onderwijs krijgen en zal per jaar 2.500 euro ontvangen. De ‘Amy Foundation’ heeft als doel onderwijs te verschaffen aan kinderen uit de townships van Kaapstad en ontvangt 2.000 euro per jaar.

“Deze projecten werden geselecteerd door de gemeentelijke adviesraad voor Noord-Zuidbeleid”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Sven Cools (Groen). “Zij zullen voor een periode van 2020 tot en met 2022, mits jaarlijkse evaluatie, worden gesubsidieerd.”