Gemeentebestuur wil tegen 2030 alleen nog maar ledverlichting op straat Ben Conaerts

29 oktober 2019

16u42 0

Het gemeentebestuur heeft beslist om het integrale openbare verlichtingspark tegen 2030 om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Boom vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden. De plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen loopt gespreid in de tijd. Volgend jaar zullen er al 190 verschillende lampen vervangen worden.

“In Boom staan momenteel 2.345 verlichtingstoestellen”, weet schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Vorig jaar hebben zij opgeteld 990.558 kilowattuur elektriciteit verbruikt, goed voor een CO2-uitstoot van 229.809 kg. Vandaag staan er al 179 ledtoestellen in Boom, en om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2030 moeten er 181 toestellen per jaar worden omgebouwd. Onze gemeentediensten kunnen dat niet zelf voor hun rekening nemen, dus doen we hiervoor een beroep op Fluvius. Dankzij de snelle ledombouw dalen het energieverbruik en de CO2-uitstoot 12 tot 15 keer sneller dan via het huidige ombouwprogramma.”