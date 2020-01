Gemeentebestuur wil komaf maken met rattenproblemen in Noeveren: “Eén inwoner maakt de situatie onleefbaar” Ben Conaerts

27 januari 2020

15u50 0 Boom Het gemeentebestuur gaat de historische rattenproblematiek in de wijk Noeveren strenger aanpakken. “Eén inwoner blijft de ratten voederen en maakt de situatie daardoor compleet onleefbaar”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). Hij dreigt met verordeningen en dwangsommen als er geen oplossing komt.

Al meer dan twaalf jaar kampt de wijk Noeveren met een overlast van ratten. De oorzaak zou liggen bij één specifieke inwoner, die de dieren blijft voederen in zijn tuin en daardoor een grote rattenpopulatie in stand houdt. De inwoner, een man van Oost-Europese origine die amper Nederlands spreekt, zou de ratten zelfs beschouwen als ‘zijn vrienden’. Het gemeentebestuur is de situatie grondig beu en wil nu juridische middelen inzetten om de man tot inkeer te brengen. Als het probleem aanhoudt, zou het voor hem een dure zaak kunnen worden.

Dwangsommen

“De klachten van de omwonenden zijn momenteel van die aard dat de situatie compleet onleefbaar is geworden”, legt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) uit. “De juridische dienst, milieudienst en de raadsman van de gemeente zijn volop aan het onderzoeken welke stappen we zouden kunnen nemen. Zo zouden we een vordering kunnen stellen wegens bovenmatige burenhinder of met dwangsommen werken wanneer het verbod op het voederen van dieren wordt overtreden. We gaan alleszins alles doen wat juridisch binnen onze mogelijkheden ligt om hier definitief paal en perk aan te stellen.”

Verdelgingsfirma

Het gemeentebestuur heeft doorheen de jaren al ettelijke pogingen ondernomen om het probleem aan te pakken. Tot nog toe tevergeefs. “We hebben onder meer de tuin van de man laten saneren en een verdelgingsfirma de opdracht gegeven om de tuin af te graven”, zegt de burgemeester. “Maar die maatregelen boden telkens maar een oplossing voor een korte periode. Telkens hervalt de man in zijn oude gedrag en begint hij de ratten opnieuw te voederen. Maar we nemen deze zaak bijzonder ernstig en laten dit nu niet meer los.”