Gemeentebestuur wil bloklocaties voor studenten openstellen Ben Conaerts

26 mei 2020

15u54 0 Boom De gemeente wil in haar gebouwen lokalen openstellen voor blokkende studenten. Op de gemeentelijke website loopt momenteel een bevraging om de noden in kaart te brengen.

“Voor heel wat Boomse studenten komen de examens eraan. Niet iedereen kan thuis op een rustige manier studeren, zeker niet nu nog veel ouders, broers en zusjes noodgedwongen thuis zitten. Daarom willen wij bekijken of we in onze gebouwen lokalen kunnen openstellen voor studenten”, zegt schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V).

Studenten aan de hogeschool of universiteit die op zoek zijn naar een plaats waar ze rustig en veilig kunnen studeren, kunnen dat laten weten via een bevraging op de gemeentelijke website. Eens de noden in kaart zijn gebracht, kan eventueel worden uitgekeken naar geschikte locaties. Je wordt gevraagd je e-mailadres in te vullen, zodat je verder op de hoogte kan worden gehouden.