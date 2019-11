Gemeentebestuur stelt beleidsplan voor tijdens infomoment Ben Conaerts

12 november 2019

14u02 0 Boom Het gemeentebestuur heeft zijn beleidsplan voor de komende zes jaar klaar. Op donderdag 14 november wordt het aan de bevolking voorgesteld tijdens een informatiemoment. Oppositiepartijen Boom één en Vlaams Belang betreuren dat het plan niet eerst in een commissie werd besproken.

Het laatste jaar hebben Boomse burgers allerlei verbeterpunten aan hun politieke vertegenwoordigers gegeven via adviesraden, een participatiemoment of gewoon tijdens ontmoetingen op straat. Met al die input werd een beleidsplan voor de komende zes jaar opgemaakt. Iedereen krijgt nu op 14 november de gelegenheid om dit beleidsplan te beoordelen voordat dit ter goedkeuring naar de gemeenteraad gaat.

“Geen achterkamertjes dus, gewoon open en bloot”, zegt schepen van Participatie Sven Cools (Groen). “Op die manier kunnen alle Bomenaars mee het Boom van morgen vorm geven. Samen met de inwoners willen we er iets heel moois van brouwen.”

“Het is wel vreemd dat er een infomoment over het meerjarenplan wordt georganiseerd, terwijl het plan niet eens in de gemeenteraad is goedgekeurd”, vindt Andy Janssens (Boom één). “Men had dit perfect eerst in een commissie ter sprake kunnen brengen”, meent ook Hans Verreyt (VB). “Eén zesde van de legislatuur zit er al bijna op, maar we hebben nog altijd niets op papier van wat dit bestuur wil verwezenlijken. Waar is men al die tijd mee bezig geweest, vraag ik mij dan af.”

De infosessie vindt plaats vanaf 18 uur in het Feestpaleis. Het presentatiemoment start om 18.30 uur. De toegang is gratis. Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via deze link.