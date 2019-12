Gemeentebestuur opent nieuwe ontsluitingsweg achter Kerkhof- en Kapelstraat Ben Conaerts

19 december 2019

11u22 0 Boom De aanleg van de ontsluitingsweg achter de woningen op de hoek van de Kapelstraat en de Kerkhofstraat is voltooid. Dus kon het gemeentebestuur samen met enkele buurtbewoners woensdagavond de nieuwe weg officieel inhuldigen.

De nieuwe ontsluitingsweg is een flinke verbetering voor de buurtbewoners. Voordien bevond er zich een met putten bezaaide zandweg die bij regenweer in een modderpoel veranderde. Voor de mensen die hun wagen op het terrein of in een van de garages parkeerden, was dat een groot probleem. Daarom werd Igean, de eigenaar van het perceel, verzocht om een ontsluitingsweg aan te leggen.

“Het is een verharde ontsluitingsweg geworden met bijhorende regenwaterafvoer”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Daarmee kan iedereen vanaf nu op een veilige en propere manier zijn garage bereiken. Nu de weg is aangelegd, zal deze worden overgedragen naar het openbaar domein van de gemeente Boom.”