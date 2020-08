Gemeentebestuur koopt elektrische wagen voor groendienst Ben Conaerts

27 augustus 2020

17u43 0 Boom Het Boomse gemeentebestuur heeft zijn wagenpark uitgebreid. Voor een bedrag van 31.375 euro, exclusief btw, werd een elektrische pick-up aangekocht die zal worden ingezet voor het gemeentelijke park.

“Het voertuig zal voornamelijk door onze groendienst worden gebruikt”, zegt schepen van Park Francis Sanchez (N-VA). “Dit elektrisch voertuig is ecologisch aangezien het goede batterijen heeft die diverse dagen meekunnen zonder opladen. Daarnaast is het ook nog zeer stil wat een troef is in het rustige park. Desondanks heeft het ook een groot laadvermogen en laadbak met kipfunctie.”