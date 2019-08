Gemeentebestuur en Rupel Boom betreuren stopzetten samenwerking met Beerschot Ben Conaerts

19 augustus 2019

16u33 0 Boom Het gemeentebestuur van Boom reageert teleurgesteld op het stopzetten van de samenwerking tussen voetbalclubs Beerschot en Rupel Boom. De bedoeling was dat de clubs vanaf het nieuwe seizoen de handen in elkaar zouden slaan op het vlak van jeugdwerking, maar Beerschot heeft de stekker uit het project getrokken.

Vooral het feit dat de aanleg van de kunstgrasvelden op het Boomse oefencomplex De Schomme vertraging heeft opgelopen, blijkt een struikelblok te zijn voor Beerschot. “Rupel Boom heeft alles in het werk gesteld om dit mooie jeugdproject te doen slagen”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). “Vanuit het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) zullen we Rupel Boom verder steunen in al onze gezamenlijke plannen en projecten omdat ons hart ook bij de Steenbakkers ligt en bij alle jongeren die de clubkleuren verdedigen, nu en later.”

Kunstgrasvelden

Ook bij Rupel Boom zelf overheerst de teleurstelling. “We bedanken het AGB en de gemeente die echt alles in het werk stellen voor de aanleg van de kunstgrasvelden”, klinkt het in een persmededeling. “Ondertussen hebben we met het gemeentebestuur een nieuwe en concrete planning op korte termijn afgesproken. Onze club blijft nog steeds geloven in een jeugdwerking waar de jeugdspeler centraal staat en kan spelen op zijn of haar niveau. Onze visie blijft dan ook gericht op het doorstromen en kansen geven aan talenten.”