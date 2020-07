Gemeentebestuur betreurt gebrek aan informatie over nieuwe besmettingen: “We zoeken naar speld in hooiberg” Ben Conaerts

16 juli 2020

15u22 0 Boom Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Boom – acht op zeven dagen, procentueel gezien het hoogste aantal in Antwerpen – blijft nazinderen. Het gemeentebestuur pleit voor een verhoogde waakzaamheid en zal nog meer toekijken op de algemene naleving van de richtlijnen. “Maar het is jammer dat er niet meer details over de besmettingen worden bekendgemaakt”, zegt waarnemend burgemeester Francis Sanchez (N-VA).

“We hebben met een aantal partners en uitbaters samen gezeten om nog eens de richtlijnen in de verf te zetten en willen proactief naar oplossingen zoeken”, zegt waarnemend burgemeester Francis Sanchez (N-VA). “Tot op heden is er volgens ons geen rechtstreekse aantoonbare oorzaak van deze onverwachte verhoging: onze horeca houdt zich prima aan de regels, de sluitingsuren en dergelijke meer. Ook de lokale politiezone houdt hier een verhoogde controle op. Woensdag hebben we ook met de twee verenigingen die Bar Hasart in het park uitbaten samen gezeten: ook daar worden de richtlijnen goed opgevolgd. We hebben nog enkele extra suggesties wat betreft communicatie gedaan. We willen immers dat de Bomenaars van de weinige ontspanningsplaatsen in onze gemeente, het park en De Schorre, kunnen blijven genieten, binnen hun eigen bubbels.”

Lokale broeihaarden

Het gemeentebestuur betreurt wel dat er niet meer details over de besmettingen kunnen worden bekendgemaakt. “Tot op heden hebben we van geen enkele officiële instantie, zelfs Sciensano niet, een melding, laat staan een waarschuwing gekregen”, aldus Francis Sanchez nog. “Het was in de pers dat we over de verhoging van de cijfers moesten lezen. Zonder meer details is het ook onmogelijk om eventuele lokale broeihaarden te detecteren, terwijl dat toch bijzonder nuttig zou kunnen zijn. Het zou erg jammer zijn dat we verregaande lokale maatregelen moeten nemen waar heel de bevolking het slachtoffer van is, omdat we niet specifieker kunnen of mogen optreden. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat is toch duidelijk een manco. Dat signaal geven we ook graag mee aan de hogere overheid.”