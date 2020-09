Gemeentearbeiders redden 200 vissen in Boomse park Ben Conaerts

10 september 2020

13u27 0 Boom Medewerkers van de gemeente hebben in het Boomse park de handen uit de mouwen gestoken om ongeveer 200 vissen te redden. Een huzarenstukje, waarbij tussen de 150 en 200 kubieke meter water moest worden verpompt.

Sinds het begin van deze week staat de vijver recht onder hoofdingang van het gemeentelijke park aan de Beukenlaan/Van Leriuslaan vrij droog. Dat leidde ertoe dat de vissen bijna op het droge lagen te spartelen. De medewerkers van de gemeente schoten daarop in actie en pompten het resterende water van de vijver weg naar de hoger gelegen vijver aan de speeltuin van het park. Op die manier ontstond er meer water in deze vijver én extra zuurstof voor het leven in de vijver.

“Onze medewerkers hebben knap werd geleverd”, zegt schepen van Park Francis Sanchez (N-VA). “Men diende tussen de 150 en 200 kubieke meter water weg te pompen en daarbij een 200-tal meter te overbruggen. Gelijktijdig met het verlagen van de waterspiegel, konden onze medewerkers met lieslaarzen en schepnetten, de vissen afvangen en in een tijdelijk groot bassin zetten. Ongeveer een 200-tal vissen werden zo overgebracht naar een veiliger onderkomen.”