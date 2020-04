Gemeente zoekt laptops en tablets voor kinderen in armoede: “Help onze leerlingen mee door de coronacrisis” Ben Conaerts

02 april 2020

14u09 0 Boom Nu de scholen dicht zijn vanwege de coronacrisis, krijgen veel leerlingen online oefeningen en taken. Maar in een gemeente als Boom, die het hoogste kinderarmoedecijfer heeft van Vlaanderen, hebben lang niet alle kinderen een laptop of tablet ter beschikking. Het gemeentebestuur is dan ook volop op zoek naar deze toestellen en lanceert een oproep.

Boom heeft momenteel het hoogste kinderarmoedecijfer van Vlaanderen. Liefst 36,6 procent van de kinderen wordt geboren in een kwetsbaar gezin. Dat heeft zware gevolgen in deze coronatijden, waarin scholieren online oefeningen krijgen. Velen beschikken niet over een laptop of tablet om deze oefeningen te kunnen doen. “Een heel groot deel van onze Boomse leerlingen stoot op problemen bij digitaal leren”, beseft schepen van Onderwijs en Armoedebeleid Inge De Ridder (N-VA). “De Boomse scholen ondersteunen hun leerlingen in de mate van het mogelijke, maar kunnen extra hulp zeker en vast gebruiken.”

Ondersteuning

Het gemeentebestuur lanceert dan ook een warme oproep om tablets en laptops te schenken. Alle toestellen worden helemaal leeg gemaakt door ICT-experts voor ze in gebruik worden genomen. “We willen helpen om de leerlingen te ondersteunen, zodat zij maximaal hun onderwijskansen kunnen ontplooien”, aldus De Ridder. “Heb je een werkende tablet of laptop in de kast liggen die je niet meer gebruikt? Ben je werknemer van een groot bedrijf en hebben jullie nog afgeschreven laptops? Je kan er een gezin heel blij mee maken en onze Boomse leerlingen mee door de coronacrisis helpen.”

Wie aan de oproep gehoor kan geven, mag contact opnemen via laptop@boom.be voor meer informatie.