Gemeente vraagt input van inwoners voor meerjarenplan: “Unieke kans om mee beleid te bepalen” Ben Conaerts

13 juni 2019

15u31 0 Boom De gemeente gaat in het kader van de opmaak van het meerjarenplan een inspraakavond organiseren voor haar inwoners. Onder de noemer ‘Boom Beweegt’ mogen zij mee komen brainstormen over het beleid van de komende zes jaar.

“Tegen eind dit jaar moeten alle gemeentebesturen hun beleidsplan voor de legislatuur 2020-2025 klaar hebben”, zegt schepen van Participatie Sven Cools (Groen). “Gemeentebesturen stippelen zo’n beleidsplan doorgaans uit binnen de muren van het gemeentehuis. Maar natuurlijk schrijven we ons meerjarenplan in de eerste plaats voor de inwoners. Daarom willen we weten wat de Bomenaars belangrijk vinden, zeker nu Boom in volle beweging is. We stappen naar onze inwoners met de vraag waar we de komende zes jaar zeker werk van moeten maken. Op die manier willen we tot een beleidsplan komen dat gedragen wordt door de Bomenaars.”

Het participatietraject start met een brainstormavond op dinsdag 25 juni. Bedoeling is dat inwoners daar aan tafel schuiven om mee na te denken en te discussiëren over drie hoofdthema’s en negen subthema’s. Daarin komen onder meer veiligheid, zorg, milieu, armoede en economische ontwikkeling aan bod. “Uiteraard hopen we op een grote betrokkenheid van onze inwoners”, zegt Cools. “Dit is tenslotte een unieke kans om mee het beleid te bepalen.”

De brainstormavond vindt plaats van 18.30 tot 22 uur in de cafetaria van WZC Den Beuk. Bomenaars die graag hun mening willen geven over deze thema’s, kunnen zich inschrijven via de gemeentelijke website.

