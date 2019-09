Gemeente verlengt samenwerking met Securitas voor bekijken camerabeelden in ‘realtime’ Ben Conaerts

06 september 2019

15u05 0 Boom De samenwerking tussen de gemeente en bewakingsfirma Securitas die camerabeelden in ‘realtime’ bekijkt, wordt voortgezet. Een bewakingsagent zal op die manier in samenwerking met de politie en de gemeenschapswacht misdrijven kunnen vaststellen of opsporen.

“Enkele jaren geleden hebben we camera’s in het Boomse straatbeeld geïntroduceerd om het veiligheidsgevoel te verhogen”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “De beelden laten toe om beter vaststellingen te doen en te kunnen optreden bij allerhande strafbare feiten. Ze zijn niet alleen nuttig als een soort van archief van de gebeurtenissen, maar hebben ook heel wat nut in ‘realtime’. Eind vorig jaar hebben we dan ook Securitas aangesteld, zodat bewakingsagenten in ‘realtime’ camerabeelden kunnen bekijken, onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van de politie. Na een proefperiode en een gunstige evaluatie waren alle partners tevreden en wordt de samenwerking nu voortgezet.”