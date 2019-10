Gemeente tekent in op Octopusplan voor veiligere schoolomgevingen Ben Conaerts

16 oktober 2019

14u31 0 Boom Het gemeentebestuur van Boom heeft beslist om in te tekenen op het Octopusplan. Dat is een plan om schoolomgevingen veiliger te maken, scholen ecologischer te laten werken en de gezondheid van de kinderen te verbeteren.

“Het Octopusplan heeft dankzij de jarenlange samenwerking met het Verkeerspedagogisch Instituut, meer dan 40 jaar ervaring op het vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Door lid te worden, engageren we ons om de lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op het grondgebied over te nemen. Scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan. We geven hiermee een sterk signaal naar scholen, ouders, inwoners en andere gemeenten dat we belang hechten aan veilige en gezonde scholen.”