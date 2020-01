Gemeente stelt concessie ‘t Melkhuisje weer open Ben Conaerts

03 januari 2020

13u47 0 Boom De gemeente gaat weer op zoek naar een nieuwe uitbater voor ’t Melkhuisje in het Boomse park en heeft daarvoor een concessie uitgeschreven.

’t Melkhuisje is al sinds midden september 2019 gesloten. De toenmalige uitbater, de sociale onderneming Vlotter, slaagde er niet in om de zaak winstgevend te houden en koos ervoor zijn contract niet te verlengen. De gemeente is intussen op zoek naar een nieuwe uitbater en schreef daarvoor een concessie uit. “We waren in gesprek met één kandidaat”, zegt schepen van Patrimonium Francis Sanchez (N-VA). “Toen er nog een andere kandidaat zich aandiende, moesten we de concessie weer openstellen.”

Oppositiepartij Vlaams Belang vreest echter dat het een maat voor niets wordt. “We zien hier weer een concessie in dezelfde vorm – van dezelfde termijn en dezelfde openingsuren – hoewel het verleden al meermaals heeft aangetoond dat dit niet werkt”, zegt Hans Verreyt (VB). “Je verplicht de concessiehouder om ook in de wintermaanden open te houden, terwijl dat helemaal geen interessante periode is. De vorige concessies zijn daar ook op gesneuveld.”