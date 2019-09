Gemeente start met nieuw fietsdeelsysteem Ben Conaerts

18 september 2019

17u43 0 Boom De gemeente is gestart met een nieuw fietsdeelsysteem. Zo’n 100 blauwe deelfietsen worden vanuit verschillende dropzones op het grondgebied van Boom ter beschikking gesteld. Het systeem kost de gemeente 30.000 euro per jaar, inclusief onderhoud en logistiek.

“We zijn voor dit nieuwe fietsdeelsysteem een samenwerking aangegaan met Cloudbike”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Verspreid over zo’n twintig dropzones in Boom kan je een honderdtal lichtblauwe fietsen terugvinden. Je vindt ze onder meer aan het gemeentehuis, aan het park, aan het station, in de Kapelstraat en op de Grote Markt. De fietsen kunnen vanuit een dropzone ontleend worden en dienen daar ook achtergelaten te worden.”

Kredietkaart

Om een van de fietsen te kunnen ontlenen, moet je de Cloudbike-app downloaden en je gebruikersaccount registreren. Als je inlogt, kan je op een kaartje de dichtstbijzijnde fiets terugvinden. Vervolgens scan je de unieke QR-code om het slot te ontgrendelen en kan je vertrekken. Na gebruik parkeer je de fiets weer in een dropzone bij je eindbestemming. Je drukt op ‘end’ in de app en duwt de hendel manueel naar beneden om de rit te beëindigen.

De betaling verloopt in deze fase nog enkel via een kredietkaart, maar wordt binnenkort ook mogelijk met een gewone bankkaart. Je betaalt 0,5 euro voor de eerste tien minuten, daarna betaal je 0,05 euro per minuut. Voor een 24-urenpas betaal je 13 euro en voor een abonnement van drie maanden betaal je 20 euro.

Gebruiksvriendelijk

Eerder was in Boom al een elektrisch fietsdeelsysteem werkzaam, maar dat kende niet het verhoopte succes. El-Hajoutti is er echter van overtuigd dat het nieuwe systeem wel degelijk een meerwaarde zal zijn. “Het gaat hier niet om elektrische fietsen, wat het al een stuk goedkoper maakt. Bovendien is de werkwijze ook een stuk meer gebruiksvriendelijk. Je hebt enkel een smartphone en een kredietkaart nodig om een fiets te kunnen ontlenen. Dit systeem heeft zijn succes al bewezen in Antwerpen en Mortsel. We geloven dat het ook in onze gemeente kan aanslaan.”

Alle info is te vinden op de website www.cloudbike.be.