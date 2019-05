Gemeente opent eerste ondergrondse openbare parking Ben Conaerts

24 mei 2019

15u11 1 Boom Wie in het centrum van Boom moet zijn, kan voortaan ook ondergronds parkeren. De gemeente opent morgen een gloednieuwe parkeergarage onder het bibliotheekgebouw in de Windstraat.

In de nieuwe parking, die de toepasselijke naam Rupel zal dragen, kunnen 39 voertuigen parkeren op verdieping -1. Er zijn ook drie parkeerplaatsen voor chauffeurs met een mindervalidekaart. Het is de eerste ondergrondse openbare parking in Boom. “Als gemeente mogen we fier zijn dat we een parking als deze kunnen openen”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “De parkeergarage is uitgerust met één betaalautomaat, een aparte voetgangersuitgang, een lift, veiligheidscamera’s en een verkeerslicht om auto’s veilig in en uit te laten rijden.”

Met de parking wil het gemeentebestuur extra parkeergelegenheid creëren in het centrum van Boom. “We zitten hier in de omgeving van de Grote Markt en de Kaai momenteel al met een enorme verkeersdruk. Met deze parking proberen we aan de vraag naar parkeerplaatsen tegemoet te komen. Bezoekers van ons handelscentrum en van onze bibliotheek of toeristen die een wandeling willen maken over de Rupeldijk, kunnen hier perfect hun auto achterlaten.”

Dagtarief van 6,6 euro

“We hebben in samenspraak met het parkeerbedrijf Indigo gekozen voor een billijke tariefzetting”, vervolgt El-Hajoutti. “Parkeren in de parkeergarage kost 1 euro voor het eerste uur en 1,4 euro per uur voor de volgende uren, met een maximaal dagtarief voor 6,6 euro. Net als op de andere openbare parkeerplaatsen kan je de eerste twintig minuten gratis parkeren. Wie dat wil, kan ook een maandabonnement nemen voor 60 euro. Indien de parkeergarage volzet is, kunnen abonnementhouders steeds hun auto achterlaten in de gele parkeerzone.”