Gemeente ondertekent charter voor veiliger werfverkeer Ben Conaerts

01 juni 2019

15u15 0

Het gemeentebestuur wil samen met de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA werk maken van veilige en bereikbare schoolomgevingen tijdens bouw- en wegenwerken. Met de ondertekening van het charter ‘Veilig werftransport’ zet de gemeente die doelstelling extra kracht bij. De bedoeling is om aannemers en bouwheren duidelijk te maken wat er wordt verwacht bij bouw- en wegenwerken.

Door de ondertekening engageert de gemeente zich onder meer om een actieve communicatie te voeren met aannemers en bouwheren over de manier waarop het werftransport moet verlopen, zeker in de buurt van scholen. De gemeente zorgt daarbij ook voor een aanspreekpunt, die samen met aannemers naar alternatieve routes zoekt voor werftransport. Nog een richtlijn is het verbod op werftransport in de schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen. De aannemers verbinden er zich ook toe om werftransport met tractoren te vermijden in de bebouwde kom en in schoolomgevingen. Tot slot moeten werfroutes proper worden gehouden en moet de lading worden afgedekt om stofhinder te vermijden.

“We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat we ons inzetten voor een veilige en leefbare gemeente”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Het charter is van toepassing op alle werven met bouwvergunning en elke hinderlijke inname van het openbaar domein in de buurt van scholen. Maar voor elke bouwwerf is natuurlijk maatwerk aangewezen.”