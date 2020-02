Gemeente legt paadje tussen Advokaat- en Kruisstraat Ben Conaerts

11 februari 2020

16u15 0 Boom De gemeente heeft in eigen beheer een verbindingspaadje aangelegd op de smalle strook tussen de Advokaatstraat en de Kruisstraat.

Na de heraanleg van de Advokaat-, Esperanto- en Kruisstraat in 2019 heeft de gemeente nu een verbindingspaadje aangelegd tussen de Advokaat- en de Kruisstraat. Het wegje is één meter breed en werd aangelegd in dezelfde betonklinkers als de nieuwe straten. Verder werden er beplanting en twee nieuwe verlichtingspalen voorzien. Naast de moskee in de Kruisstraat werd ook een overdekte fietsenstalling geplaatst.