Gemeente lanceert voorrangskaart: Boomse zorgverleners krijgen voorrang in supermarkt Ben Conaerts

27 maart 2020

14u58 0 Boom Bomenaars die in de zorg werken kunnen voortaan een voorrangskaart aanvragen, zodat ze in een aantal supermarkten en winkels niet moeten aanschuiven.

Hulpverleners en mensen die in de zorg werken zijn cruciaal in deze periode. Het gemeentebestuur wil hen dan ook ondersteunen waar mogelijk, onder meer door hen voorrang te geven in een aantal supermarkten en winkels. Op die manier kunnen zij hun vrije momenten optimaal benutten om zich op te laden voor de volgende shift.

Bomenaars kunnen deze voorrangskaart aanvragen bij de gemeente via deze website. De kaart is voorlopig enkel bruikbaar in de Colruyt, Spar, Alvo, Carrefour (Velodroomstraat) en AsterX in Boom en in de Lidl en Delhaize in Reet.