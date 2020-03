Gemeente lanceert platform ‘Bomenaars helpen Bomenaars’: “Verzamelplaats voor vraag en aanbod” Ben Conaerts

19 maart 2020

15u46 0 Boom De gemeente legt onder de noemer ‘Bomenaars helpen Bomenaars’ een pool van vrijwilligers aan die hun medemens in coronatijden willen helpen.

Door de huidige maatregelen en veiligheidsvoorschriften, kunnen heel wat hulpbehoevenden niet het huis uit voor heel gewone dagdagelijkse dingen. Anderzijds bieden heel wat Bomenaars hulp aan en ontstaat er heel wat solidariteit. Om al die krachten nu te bundelen, start de gemeente met het platform ‘Bomenaars helpen Bomenaars’.

“We willen vraag en aanbod verzamelen en in contact brengen met elkaar”, klinkt het. “We lanceren een online formulier waarop vraag en aanbod ingestuurd kan worden. Het gaat letterlijk om allerhande burgertaken groot en klein, zoals boodschappen doen, post afhalen en de hond uithalen. Waar Bomenaars elkaar kunnen helpen, schakelen we jullie in op het moment dat er concrete vragen komen.”

De formulieren zijn hier en hier terug te vinden. Het bibteam zal ‘Bomenaars helpen Bomenaars’ verder ondersteunen. Voor vragen of hulp bij het invullen van de formulieren kan je terecht op vrijwilliger.boom@boom.be of tel. 03 888 38 52 op weekdagen van 9 tot 16.30 uur.