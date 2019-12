Gemeente krijgt Braxhall in handen: “Sporthal zal breder en intensiever gebruikt worden” Ben Conaerts

26 december 2019

12u51 0 Boom De gemeente Boom krijgt via haar Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Boom Plus de zogenaamde Braxhall in De Schorre in handen. Het AGB en de provincie hebben daarvoor een erfpachtakte van 60 jaar ondertekend. “We willen de infrastructuur aan meer Bomenaars en sportievelingen ter beschikking stellen”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V).

Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente voor zestig jaar het gebruiksrecht van de Braxhall. Het AGB Boom Plus betaalde daarvoor een eenmalige erfpacht van 2,2 miljoen euro aan de provincie Antwerpen, die eigenaar is van de sporthal. De Braxhall opende in 2017 de deuren en omvat drie basketbalvelden, een dojo, een kiné- en fitnessruimte, een cafetaria, kleedruimtes en verplaatsbare tribunes met 500 zitplaatsen. Ze wordt momenteel onder meer gebruikt door hockeyclub Braxgata, judoclub Fudji Yama, basketclub Phantoms Boom en de lokale scholen.

“Beste oplossing”

“Dit is de beste oplossing voor de huidige gebruikers van de Braxhall”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). “Voor hen zal er in eerste instantie niet veel veranderen, de bestaande overeenkomsten zullen verder blijven lopen. Wel willen we de sporthal en de dojo breder en intensiever ter beschikking stellen dan nu het geval is. De huidige bezetting blijft doorgaan tot in de zomer van 2020. Onze sportdienst zal nog in het voorjaar van 2020 een regeling uitwerken voor het seizoen 2020-2021 in overleg met huidige en toekomstige gebruikers.”

Financiële problemen

Braxgata bouwde de sporthal destijds op gronden van de provincie om zelf ’s winters indoor hockeytrainingen te kunnen houden. Maar omdat sommige investeringen duurder uitvielen dan verwacht, had Braxgata nood aan financiële ondersteuning. De provincie loste de volledige financiering van alle vastgoed af en de gemeente Boom en het AGB beslisten om de sporthal in erfpacht te nemen van de provincie. Vanaf 2021 zal de provincie de overige infrastructuur – het clubgebouw en de hockeyvelden – in beheer geven van hockeyclub Braxgata voor een vergoeding van 100.000 euro per jaar.