Gemeente koopt twee nieuwe AED-toestellen Ben Conaerts

02 oktober 2019

Het gemeentebestuur heeft twee nieuwe automatische externe defibrilatoren (AED) aangekocht. Dat zijn toestellen die je in geval van nood kan gebruiken bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. De nieuwe AED-toestellen zullen geplaatst worden aan de bibliotheek en aan de muziekacademie. Daarmee zijn er in totaal vijf publiek toegankelijke AED-toestellen in Boom.

“Boom mag zich sinds kort een ‘hartveilige gemeente’ noemen. Eind 2018 ondertekende het toenmalige gemeentebestuur een overeenkomst met Rode Kruis Vlaanderen om zich te engageren om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand stuctureel te verhogen. We blijven hier verder in investeren met de aankoop van deze twee extra AED-toestellen”, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V).