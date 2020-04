Gemeente houdt rekening met thuiswerkers: straatvegen tijdelijk zonder parkeerverbod Ben Conaerts

21 april 2020

15u17 0 Boom Het straatvegen zal in Boom tijdelijk gebeuren zonder parkeerverbod. Op die manier wil het gemeentebestuur de hinder voor thuis- of telewerkende inwoners beperken.

Om de straatgoten grondig te kunnen reinigen, hanteert het gemeentebestuur telkens een tijdelijk parkeerverbod. Daardoor is er de zekerheid dat alle straten op de veegronde op het geplande tijdstip vlot toegankelijk zijn voor de veegwagen. Nu veel inwoners door de coronacrisis thuis zijn of telewerken, is zo’n tijdelijk parkeerverbod echter extra hinderlijk. Daarom werd nu beslist dat het straatvegen tijdelijk zal gebeuren zonder parkeerverbod.

“Omdat we onze inwoners niet onnodig uit hun kot willen lokken, moeten de auto’s voorlopig niet verplaatst worden voor het straatvegen”, klinkt het. “Onze diensten volgen de geplande veegroutes even niet. Ze proberen de straten wel proper te houden door te vegen waar het mogelijk is.”

