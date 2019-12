Gemeente heeft grote plannen met stationsomgeving: infomarkt toont eerste plannen Ben Conaerts

10 december 2019

13u37 0 Boom Het gemeentebestuur van Boom wil werk maken van de vernieuwing en herinrichting van de stationsomgeving en slaat daarvoor de handen in elkaar met de provincie Antwerpen. Op donderdag 12 december organiseren ze een infomarkt over hun ambities en de stappen die ze willen zetten.

De stationsomgeving van Boom ligt er vandaag eerder troosteloos bij, met onbenutte percelen en verlaten bedrijfssites. Nochtans heeft de buurt ook heel wat troeven, namelijk de aanwezigheid van de Rupel, de spoorlijn en fietsinfrastructuur. Nu wil het gemeentebestuur van Boom samen met de provincie Antwerpen en heel wat partners werk maken van een opwaardering.

“Eén van de belangrijkste doelstellingen is de omgeving opnieuw verbinden met de omliggende wijken”, zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Richting centrum vormt de A12, die hier in een diepe sleuf ligt, een grote barrière. Slechts één brug verbindt het station met het centrum van Boom, aan de overzijde van deze sleuf. In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd door de spoorlijn en achterliggende industrieterreinen. Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel en het Zeekanaal.”

Masterplan

“Een goed verbonden stationsomgeving kan een belangrijke schakel worden voor Boom”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Een eerste stap in het realiseren van deze ambities is het opmaken voor een masterplan voor de omgeving. We willen daarvoor het beste ontwerpteam selecteren.”

De provincie en het gemeentebestuur organiseren op donderdag 12 december een infomarkt over hun ambities voor de stationsomgeving. Alle buurtbewoners en geïnteresseerden zijn daarvoor van 16 tot 20 uur uitgenodigd in het stationsgebouw.