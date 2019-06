Gemeente gaat pleegzorg promoten Ben Conaerts

25 juni 2019

15u08 0 Boom -Boom wordt een zogenaamde ‘Pleegzorggemeente’. Dat betekent dat de gemeente zich engageert om pleegzorg te promoten.

Pleegzorg Provincie Antwerpen heeft een oproep gelanceerd naar alle gemeentes om een Pleegzorggemeente te worden. De gemeenteraad had daar wel oor naar en ondertekende dan ook het charter Pleegzorggemeente. “We zullen dus als Lokaal Bestuur een langdurige samenwerking met Pleegzorg Provincie Antwerpen aangaan”, zegt schepen van Gezinsbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V). “We engageren ons om pleegzorg te promoten en het kindvriendelijke beleid van Boom in de verf te zetten. Concreet zal Boom samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen acties plannen om inwoners van Boom te sensibiliseren over pleegzorg, nieuwe kandidaat- pleeggezinnen aanspreken en bestaande pleegkinderen, pleeggasten en pleeggezinnen ondersteunen.

Momenteel wonen er in Boom 24 pleeggezinnen die samen 33 pleegkinderen en -gasten opvangen. Zij zorgen voor het kind wanneer dat voor de ouders even niet lukt. Sommige pleegkinderen wonen zeven dagen in de week bij hun pleeggezin, anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Twee op drie aanvragen voor een pleeggezin kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig pleeggezinnen zijn.