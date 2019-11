Gemeente gaat heel aantal wegen en voetpaden vernieuwen Ben Conaerts

01 november 2019

14u47 0 Boom Er zal de komende weken en maanden weer flink worden gewerkt aan het openbaar domein in Boom. In verschillende wijken zal de schop in de grond gaan en worden voetpaden en wegen vernieuwd.

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontsluitingsweg achter Kapelstraat – Kerkhofstraat. Daar wordt een verharde ontsluitingsweg aangelegd, zodat de bewoners veilig en proper hun garage kunnen bereiken. De werken zullen wellicht begin december klaar zijn.

Op de gloednieuwe parking aan het Wyckmansveld zal half november nog groen worden aangeplant. Diezelfde periode wordt ook de parking in de Dirkputstraat onder handen genomen. “Deze werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden en verlofperiode eind januari 2020 afgerond zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA).

Daarna staat de heraanleg van de Henri Spillemaeckersstraat en Colonel Silvertopstraat op de agenda. “De aanbesteding is momenteel lopende”, aldus Sanchez. “De werken zullen ten vroegste in februari 2020 kunnen starten en vermoedelijk een negental maanden in beslag nemen. Precieze informatie volgt nog vanaf het moment dat de planning vastligt.”

In Boom Noord staan er dan weer riolerings- en wegeniswerken op de planning. “In een eerste fase zullen de Hugo Verrieststraat, Beukenlaan, Victor de Meyerestraat en de Parkstraat worden aangepakt. Dit dossier wordt tijdens de gemeenteraad van november besproken en vermoedelijk kunnen de werken dan rond april of mei 2020 starten. Ze zullen minstens anderhalf jaar duren”, aldus de schepen.

Ook in de Molenstraat zal er volgend jaar gewerkt worden. “Het asfalt en de voetpaden worden daar vernieuwd en tegelijk zullen ook de voetpaden van de Voetballerstraat mee vernieuwd worden. Deze werken starten vermoedelijk in het voorjaar van 2020.”