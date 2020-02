Gemeente brengt trage wegen in kaart Ben Conaerts

07 februari 2020

12u44 0 Boom Het gemeentebestuur maakt er al enkele jaren werk van om zogenaamde ‘trage wegen’ nieuw leven in te blazen. Op woensdag 12 februari kom je tijdens een infomoment te weten welke stappen er al werden gezet en welke er nog gezet moeten worden.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het gemeentebestuur is al sinds 2017 bezig met deze wegen in kaart te brengen en eventueel weer open te stellen. “We maakten samen met het Regionaal Landschap Rivierenland een evaluatiekaart op”, zegt schepen van Milieu Sven Cools (Groen). “Na verschillende participatiemomenten zijn we kunnen komen tot een inventaris van alle trage wegen in Boom. De volgende stap in het project is de opmaak van een uitvoeringsplan voor een vijftal verbindingen in Boom via trage wegen.”

Voor wie meer wil weten over de trage wegen in Boom, organiseert de gemeente een informatieavond. Die vindt plaats op woensdag 12 februari van 20 tot 22 uur in het gemeentehuis. Er wordt een overzicht gegeven van wat er precies gebeurde met de verzamelde input en wat de toekomst zal brengen.