Gemeente breidt e-loket verder uit Ben Conaerts

19 februari 2020

17u19 0 Boom Het e-loket van de gemeente, waar je zaken online kan aanvragen, wordt alsmaar meer uitgebreid.

Sinds kort kan je online een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen. Je kan alle vereiste documenten en attesten in het e-loket opladen en zo rechtstreeks aan het lokaal bestuur bezorgen. Voor bewoners die graag wat meer groen in hun straat wensen, werd recent ook nog de aanvraag voor een tegel -of geveltuin gedigitaliseerd. Zo’n tuin is een smalle groenstrook aan de straatkant waarin je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten.

“We willen het onze Bomenaars zo makkelijk mogelijk maken”, zegt schepen van ICT Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Daarom kan je steeds meer zaken thuis regelen en hoef je minder vaak naar het gemeentehuis te komen. Elke maand komt er wel een nieuw online formulier bij in het e-loket.”

Meer info is te vinden op de website www.boom.be/e-loket.