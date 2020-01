Gemeente bouwt zelf pand om tot nieuw preventie- en politiehuis: “60 procent goedkoper dan met aannemer” Ben Conaerts

25 januari 2020

16u26 0 Boom De gemeente is volop bezig het gelijkvloers van het oude CM-gebouw op de Grote Markt om te vormen tot een nieuw preventie- en politiehuis. Onder meer het overlastteam van de politiezone Rupel en de preventiedienst Den Ooghen Boom krijgen er hun thuisbasis. “Ze zullen nauwer samenwerken aan veiligheid vanuit het hart van onze gemeente”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

Sinds begin dit jaar huurt het gemeentebestuur de gelijkvloerse verdieping van het vroegere CM-gebouw op de Grote Markt 7. Het gebouw moet binnenkort onder meer onderdak bieden aan de nieuwe antennepost van de politiezone Boom en de gemeentelijke preventiedienst Den Oogen Boom. De mensen van de technische dienst verbouwen momenteel volop het pand. Ze zijn gestart met de afbraak van de wanden en hebben ook al nieuwe wanden gezet voor de kantoorindeling. Nadien plaatsen ze ook het binnenschrijnwerk, de centrale verwarming, elektriciteit en ventilatie, en een nieuw plafond.

‘The Block’

Schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) trekt grote ogen als hij ziet hoeveel werk de technische dienst al heeft verzet. Als professioneel werfleider - fans van het tv-programma ‘The Block’ kennen hem als werfleider Sanchez - kan hij het vakmanschap perfect inschatten. “Onze mensen doen dit conform de voorschriften voor een politiekantoor en de eisen van de brandweer- en preventieadviseur. Dit toont aan dat we als gemeente over een zeer sterk team beschikken. Het beeld dat onze werkmannen een hele dag op hun spade leunen, ligt al vele jaren achter ons.”

Het geeft onze collega’s van de technische dienst een zekere fierheid dat we op hun vakmanschap een beroep doen. Daarnaast besparen we heel wat Schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA)

Het is niet de eerste keer dat de technische dienst een stevig project voor zijn rekening neemt. De ploeg vernieuwde al onder meer de kantine van het voetbalstadion. Dat de gemeente de werken in eigen beheer kan uitvoeren, is volgens de schepen een grote meerwaarde. “Het geeft onze collega’s een zekere fierheid dat we op hun vakmanschap een beroep doen”, stelt Sanchez. “Maar daarnaast besparen we heel wat geld. Mochten we deze werken gunnen aan een aannemer, zou het project bijna 60 procent duurder worden. We mogen ons dus gelukkig prijzen.”

Opening in mei

De gemeentelijke huurovereenkomst voor het huidige preventie- en politiehuis in de Hoogstraat eindigt eind deze maand. “Het lokaal sluit op 27 januari definitief de deuren”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Wellicht vanaf 1 mei zal het pand op de Grote Markt klaar zijn en zullen de preventiedienst, de gemeenschapswachten, het wijkteam en het overlastteam van de politiezone Rupel dit als nieuwe uitvalsbasis gebruiken. Op die manier willen deze diensten nog nauwer samenwerken aan veiligheid vanuit het hart van Boom. Tot de opening van de nieuwe infrastructuur zullen de gemeenschapswachten van de preventiedienst nog altijd bereikbaar zijn en te zien zijn in het straatbeeld.”

Wie meldingen heeft voor de preventiedienst, kan die doen via de website meldingen.boom.be. Daarnaast blijven de preventiemedewerkers bereikbaar op tel. 03/880 18 80 of via de Facebookpagina van Den Oogen Boom. Aan de onthaalbalie van het gemeentehuis worden mensen met meldingen ook verder geholpen.