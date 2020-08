Gemeente biedt 6.000 liter water aan inwoners aan Ben Conaerts

06 augustus 2020

12u15 0 Boom Inwoners van Boom kunnen binnenkort gebruikmaken van 6.000 liter water om hun planten water te geven of hun auto te wassen. Dat wordt gratis door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld.

“We gaan in alle Boomse wijken, in totaal zes locaties, cubitainers plaatsen van 1.000 liter gereinigd water”; legt bevoegd schepen Francis Sanchez (N-VA) uit. “Dankzij een abonnementsformule via Aquafin kunnen we onze inwoners op die manier de kans geven om emmergewijs gereinigd water af te tappen voor de bloemen en plantjes, het wassen van de auto en dergelijke meer. Voor een goed begrip: het gaat niet om drinkbaar water. We willen net vermijden dat inwoners hiervoor drinkbaar water gaan gebruiken of elders water gaan capteren. Onze gemeentelijke diensten zullen de cubitainers bijvullen wanneer nodig.”