Gemaskerde man lost schoten bij overval frituur Sander Bral

13 oktober 2019

17u41 0 Boom Het frituur op de Grote Markt in Boom is vrijdagavond overvallen door een gemaskerde en gewapende man. De dader zou enkele schoten gelost hebben uit dreigement en kon aan de haal gaan met kassageld. Wellicht ging het om een alarmpistool. Er vielen geen gewonden.

Op het moment van de overval was er één klant aanwezig in het frituur. De overvaller met sjaal voor het gezicht eiste geld uit de kassa en zou naar het plafond hebben geschoten als dreigement. Hij grabbelde cash geld uit de kassa vooraleer hij de benen nam. De politie vond achteraf geen kogelinslagen in het plafond van de zaak waardoor men er van uitgaat dat hij geen echt wapen gebruikte maar een alarmpistool.

De politie hield een klopjacht in de omgeving maar de vogel was al gaan vliegen. Niet veel later crashte een wagen tegen de betonnen scheidingswand tussen de A12 en de Boomsesteenweg in Schelle en ging overkop. Twee mannen sprongen uit de gecrashte wagen en vluchtten te voet weg. Mogelijk is er een link tussen de overval en het verkeersongeval, ook in Schelle werd een zoekactie ingericht door de politie maar opnieuw kon niemand gevat worden.

Of er effectief een link is tussen beide incidenten, is niet geweten. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse op beide locaties voor verder onderzoek.