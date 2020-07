Geen virtueel Tomorrowland op groot scherm: 8.000 euro verlies voor Bar Hasart emz

25 juli 2020

12u51 0 Boom Bar Hasart mag dan toch niet de virtuele editie van Tomorrowland op groot scherm uitzenden. Donderdag kreeg Kaaimannen vzw echter nog groen licht voor de tweedaagse stream van ‘Tomorrowland Around The World’. Daar steekt het coronavirus echter last minute een stokje voor. De balans: 8.000 euro verlies. De vzw besloot de Bar Hasart nog maar tot woensdag 29 juli open te houden.

Geen fysieke editie van Tomorrowland, maar ook geen uitzending van de virtuele editie op groot scherm. Normaal gezien verwachtte Kaaimannen vzw, bekend van tientallen evenementen in Boom en omgeving, op de parking naast Bar Hasart zaterdag 140 gasten en zondag 76 toeschouwers voor de tweedaagse live streaming van ‘Tomorrowland Around The World’. Dat zou in eigen bubbel en met de nodige veiligheidsmaatregelen gebeuren.

Nieuwe financiële tegenslag

Vrijdagmiddag werd rond 14 uur de toelating ingetrokken. “We begrijpen uiteraard de beslissing van de lokale overheid en staan hier zelfs tweehonderd procent achter. Maar door deze wel heel last minute beslissing hebben we wel een pak kosten gemaakt. We hebben op basis van die ‘go’ zelfs vrijdagochtend nog bestellingen gedaan”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “Het gaat om de huur van het scherm, geluid en licht, heraswerk, licenties, meubilair, taptogen, koelingen, zelfs het VIP-eten voor de gasten: in totaal kostte het evenement ongeveer 8.000 euro. We proberen te recupereren wat kan. We werkten de afgelopen weken keihard in Bar Hasart, maar dit is een nieuwe financiële tegenslag. We dragen water naar de zee nu.”

Alle najaarsevenementen geannuleerd

Intussen heeft vzw Kaaimannen beslist om alle najaarsevenementen te annuleren. “We willen onze verantwoordelijkheid ten volle nemen. Dus schrappen we Resto à L’eau, de After Work voor de Helden van de Zorg, Hoekstock en het indoorevent Nacht van de Café’s. Dat waren allemaal succesvolle publieksevenementen die een jaar in de koelkast verdwijnen.”

Nog tot en met woensdag 29 juli houdt de vzw Bar Hasart open. “We hopen dat iedereen nog eens langs komt dit weekend. Dat zou de pil wat verzachten.” Dan zit het evenementenjaar voor vzw Kaaimannen erop. Wel wordt er al vooruitgeblikt. “Intussen werken we in ons atelier wel verder aan een nieuwe straattheateract van zes meter groot en vier meter hoog. Die zou volgend jaar in première gaan. We bekijken ook of ons sociaal circusatelier Kummelé begin volgend schooljaar kan open gaan”, zegt programmator Patrick Poppe.