Geen Tomorrowland? Comedians bouwen dan maar zelf een feestje in De Schorre

Boom

In normale omstandigheden waren er donderdag duizenden danceliefhebbers in Boom toegestroomd om een weekend lang uit de bol te gaan op Tomorrowland. Corona mag daar dan wel anders over hebben beslist, dat hoeft niet te betekenen dat er geen bescheiden feestje kan worden gebouwd, zoals de grapjassen van FestivalNitis illustreren in een hilarisch filmpje