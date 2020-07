Exclusief voor abonnees Geen Theater aan Twater in 2020: “Overheid biedt ons geen enkel perspectief” Ben Conaerts

10 juli 2020

17u07 0 Boom De kogel is door de kerk: geen Theater aan Twater dit jaar. De organisatoren van de vzw Kaaimannen zien zich genoodzaakt om hun internationaal straattheater- en circusfestival een jaar over te slaan. Eerder was de oorspronkelijke datum van 20 en 21 juni al naar 5 en 6 september verplaatst, maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. “De overheid biedt ons geen enkel perspectief”, aldus de organisatoren. “Dit doet veel pijn, maar we komen terug, misschien zelfs nog sterker.”

Een 150-tal optredens, tientallen artiesten uit de hele wereld en vooral om en bij de 15.000 bezoekers over twee dagen: dat is de jongste jaren Theater aan Twater. Het festival dat in 2006 startte, is daarmee het grootste onafhankelijke straattheaterfestival van het land. Lange tijd hadden de organisatoren van de vzw Kaaimannen de hoop dat ze hun festival – dat normaliter op 20 en 21 juni zou plaatsvinden – naar 5 en 6 september konden verplaatsen. Maar het laatste Ministerieel Besluit (MB) heeft die hoop definitief de kop in gedrukt: geen Theater aan Twater in 2020. Met dank aan het vermaledijde coronavirus.

Zelfs met de annulatie lopen onze kosten al op tot meer dan 15.000 euro. Maar ik denk niet dat er iemand in Brussel wakker ligt van een festival meer of minder. Peter De Ridder

Financiële kamikaze

“Volgens het laatste MB moet de bruto oppervlakte gedeeld worden door 10 vierkante meter in plaats van 4 vierkante meter om het maximum aantal toeschouwers te bepalen”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “Dat betekent dat we nog maximum 900 à 1.000 toeschouwers per dag mogen hebben, voor ons is dat financiële kamikaze. Het is ook maar de vraag hoe ons festival, dat het van de sfeer en de gulle lach moet hebben, zou beleefd worden met mondmaskers. We hadden onze hoop gelegd op het jongste MB en het nieuwe eventprotocol, maar momenteel wordt nog altijd niet over september gesproken. Daarmee laat men het doek vallen over onze editie.”

In zak en as

Voor de Kaaimannen wordt 2020 daarmee een organisatorische en financiële tegenvaller. “Zelfs met de annulatie lopen onze kosten al op tot meer dan 15.000 euro”, aldus De Ridder. “We hebben begrip voor elke veiligheidsmaatregel, maar ik denk niet dat er iemand in Brussel wakker ligt van een internationaal festival meer of minder. Voor ons soort festivals is er geen enkele steun, geen enkele subsidie, geen enkel fonds. We vrezen dan ook dat vele kleine organisaties en vzw’s die ons festivalland zo uniek maken, diep in de rats zitten nu. Ook onze ploeg van vrijwilligers, zo’n 40 man sterk, zit in zak en as. Maar er is niets aan te doen: we moeten erdoor.”

We komen terug, misschien zelfs nog sterker. Toeschouwers die al een ticket kochten, kunnen dit dan ook gebruiken voor de editie van volgend jaar. Patrick Poppe

Volgende editie

2020 had nochtans een feestelijke editie moeten worden: Theater aan Twater bestaat 15 jaar en had een indrukwekkend programma voorzien, met een recordaantal internationale artiesten. “We hopen met hen een deal te sluiten voor volgend jaar”, zegt programmator Patrick Poppe. “Want we komen terug, misschien zelfs nog sterker. Toeschouwers die al een ticket kochten, kunnen dit dan ook gebruiken voor de editie van volgend jaar. Voor de sponsors die reeds betaalden, geldt hetzelfde voorstel. Aan sponsors die nog niet betaalden, wordt gevraagd het contract over te zetten naar 2021.”

Bar Hasart

“Het gaat pijn doen om onze trouwe publiek te moeten missen”, vult De Ridder aan. “Maar we hopen dat onze fans ons niet laten vallen en garanderen dat we al onze verplichtingen jegens toeschouwers en sponsors nakomen. Intussen kregen we van het gemeentebestuur van Boom, dat het festival gelukkig wel erg sterk blijft ondersteunen, de kans om de parkbar Bar Hasart te openen, zodat we toch wat centen kunnen recupereren. We hopen nu enkel nog dat onze andere kleinere evenementjes, zoals het culinaire Resto à L’eau, Hoekstock en de Nacht van de Cafés, wel nog kunnen doorgaan.”