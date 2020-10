Geen jaarmarktweekend in Boom: “Onmogelijk veilig te organiseren” Ben Conaerts

08 oktober 2020

Normaal gezien had dit weekend de jaarmarkt plaatsgevonden in Boom. Maar hoewel buurgemeente Niel het licht op groen heeft gezet voor een - weliswaar aangepaste - jaarmarktperiode, heeft het Boomse gemeentebestuur beslist alle activiteiten te schrappen. Ook de kermis is dus geannuleerd.

“We willen op die manier anticiperen op verdere besmettingen en het goede voorbeeld geven”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “We hebben van in het begin van de coronacrisis steeds kort op de bal gespeeld en de veiligheid en gezondheid van de Bomenaar laten primeren op economische of andere motieven. Al in juli hebben we beslist dat alle eigen gemeentelijke activiteiten en evenementen geschrapt zouden worden, dus ook de jaarmarktactiviteiten. De jaarmarkt brengt elk jaar heel veel volk op de been en een dergelijke groot evenement kunnen we onmogelijk veilig organiseren op dit moment.”

Intussen organiseert CC De Steiger wel opnieuw enkele kleinschalige evenementen. Zo wordt de filmprogrammatie weer opgestart. Ook in de gemeentelijke bibliotheek kan je weer terecht voor kleinschalige activiteiten, zoals het dictee van De Schrijfwijzen. Voor de organisatoren van externe activiteiten geldt uiteraard nog steeds dat de aanvragen via het evenementenformulier en het Covid Event Risk Model (CERM) worden beoordeeld.