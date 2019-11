Géén doorbraak in coldcase moord Boomse slager in Rotterdam Toon Verheijen

15 november 2019

Het gerecht in Nederland heeft voorlopig nog geen doorbraak kunnen forceren in de coldcase rond de moord op de Boomse slager Geert De Raeymaeker in 2003 in Rotterdam. De binnengekomen informatie na de uitzending op Bureau Rijnmond wordt wel volledig uitgepluisd.

De Boomse slager Geert De Raeymaeker trok samen met een vriend en hun vrouwen op 30 maart 2003 naar Rotterdam. Na een etentje namen de twee vrienden afscheid van hun vriendinnen om samen naar een pand te trekken in Rotterdam waar ze een afspraak hadden met een escorte. Die escorte kwam nooit, maar er vielen wel enkele mannen binnen en Geert De Raeymaeker werd met zestien kogels afgemaakt. De vriend werd even opgepakt, maar tot een doorbraak kwam het nooit.

DNA

Vorige week kwam de coldcase in Bureau Rijnmond in de hoop tips te krijgen rond de zaak zeker nu de ‘vriend’ van Geert De Raeymaeker, die banden had met het drugsmilieu, is overleden. Het gerecht in Nederland loofde zelfs een premie uit van 15.000 euro voor de gouden tip. “Helaas hebben we naar aanleiding van de uitzending nog geen doorbraak kunnen forceren”, zegt Daniëlle de Winter, woordvoerster van het openbaar ministerie in Rotterdam. “Er is wel informatie binnengekomen en die gaan we volledig uitpluizen in de hoop om toch meer duidelijkheid te krijgen rond de dood van Geert de Raeymaeker.” Het gerecht gaat ook nog oude DNA-sporen opnieuw onder de loep nemen.