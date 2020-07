Geen braderie, jaarmarkt of Wintersfeer: Boom annuleert eigen evenementen tot eind 2020 Ben Conaerts

27 juli 2020

18u48 0 Boom Door de verhoogde coronabesmetting in Boom heeft het gemeentebestuur beslist dat alle gemeentelijke activiteiten en evenementen worden geschrapt tot eind 2020. Dat betekent dat er geen braderie, jaarmarkt of Boom Wintersfeer zullen plaatsvinden.

Nu het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, heeft het gemeentebestuur van Boom beslist om al haar eigen activiteiten tot eind dit jaar af te blazen. Dat betekent onder meer dat de braderie, de jaarmarkt of het winterevenement Boom Wintersfeer worden afgelast. Ook de evenementen die worden georganiseerd door CC De Steiger, gaan tot 31 december 2020 niet door. Voor de organisatoren van externe activiteiten blijft gelden dat de aanvragen via het evenementenformulier en het Covid Event Risk Model (CERM) worden beoordeeld.

“Hiermee geven we het goede voorbeeld en dragen we onze steen bij tot het indijken van de crisis”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Hopelijk kunnen we onze lokale middenstand en horeca op die manier vrijwaren. Boom feest graag en er is altijd wat te doen in onze gemeente, maar nu even niet. Mocht de coronasituatie toch nog een positieve wending krijgen, kunnen we nog bekijken of er nog iets van gemeentelijke initiatieven mogelijk is.”

Vorige week werd ook nog in overleg met de andere Rupelgemeenten en Aartselaar beslist dat het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen verplicht is. “Deze maatregel wordt al na twee dagen goed opgevolgd, maar de sensibiliseringsperiode is nu voorbij. Dat betekent dat er boetes zullen volgen voor wie de verplichting niet naleeft”, aldus de burgemeester.