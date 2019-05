Garage De Linde organiseert ‘Driving Experience Day’ in De Schorre Ben Conaerts

29 mei 2019

Garage De Linde uit Aartselaar organiseert op zondag 2 juni de negende editie van haar ‘Driving Experience Day’. Van 10 tot 17 uur kan je in De Schorre in Boom terecht om de nieuwste modellen van Italiaanse wagens te testen.

“De gloednieuwe modellen van Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep en Abarth hebben hun intrede gemaakt in ons gamma”, klinkt het bij Garage De Linde. “Je kan al de nieuwe paradepaardjes komen bewonderen en uitproberen met een testrit.”

Verder kan je over een Italiaans marktje kuieren met delicatessen, proevertjes en modeaccessoires. Er wordt ook kinderanimatie voorzien.

De ‘Driving Experience Day’ is te bereiken via de ingang in de Kapelstraat, de toegang is gratis.