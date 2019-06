Garage De Linde brengt stukje Italië naar De Schorre Ben Conaerts

02 juni 2019

De Schorre kleurde vandaag een stukje Italiaans. Garage De Linde organiseerde in het provinciaal recreatiedomein haar jaarlijkse Driving Experience Day. Zo’n 45 wagens uit het gamma van de garage konden er bewonderd en uitgetest worden.

Dé pronkstukken van de collectie waren een Alfa Romeo Giulia en een Alfa Romeo Stelvio Q, wagens ter waarde van respectievelijk 70.000 en 92.000 euro. Verder kon iedereen genieten van een Italiaans marktje met heerlijke delicatessen, wijndegustaties en Italiaanse hapjes. Mede dankzij het stralende weer kwamen meer dan 1.000 bezoekers naar De Schorre afgezakt. Er werden ruim 250 testritten gemaakt.

“Het is al de negende keer dat we onze Driving Experience Day organiseren”, zeggen Gino Greco en Carl Matheussen van Garage De Linde. “Het is niet alleen een mooie gelegenheid om onze wagens in de kijker te zetten, maar ook om de mensen van de regio te trakteren op een gezellige namiddag. Volgend jaar zitten we aan editie tien en gaan we er ongetwijfeld iets speciaals van maken.”