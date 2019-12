G-ploeg Rupel Boom organiseert ontbijtactie voor Warmste Week Ben Conaerts

10 december 2019

13u59 0 Boom De G-ploeg van Rupel Boom organiseert op zondag 15 december een ontbijtactie in het kader van De Warmste Week. Wie komt ontbijten, steunt meteen de werking van de voetbalploeg.

De ontbijtactie van de G-ploeg van Rupel Boom is intussen aan haar derde editie toe. Net als de voorgaande jaren kan je ofwel je ontbijtpakket komen afhalen of in de jeugdkantine van De Schomme komen ontbijten. Nieuw is dat je deze keer ook de keuze hebt om je ontbijtpakket in Boom te laten bezorgen voor 5 euro extra per levering.

Er zijn vier verschillende ontbijtpakketten beschikbaar: een groot pakket met bubbels, een klein pakket, een groot pakket halal en een klein pakket halal. De opbrengst is bestemd voor de werking van de G-ploeg. Inschrijven kan nog tot en met donderdag 12 december via deze link.