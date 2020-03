Frituur Jeroen start met Friettaxi voor thuisleveringen Ben Conaerts

17 maart 2020

18u06 0 Boom Frituur Jeroen steekt een tandje bij om de komende crisisweken te overbruggen. Zaakvoerder Jeroen Vlietjens is van start gegaan met een Friettaxi waarmee hij bestellingen aan huis kan leveren.

“Met de geplande werken in de Hugo Verrieststraat kwamen we al het idee om een Friettaxi te starten”, legt Jeroen uit. “Als ons frituur dan minder bereikbaar zou zijn, konden we nog wel bestellingen thuis gaan afleveren. Maar de maatregelen rond het coronavirus hebben ons gedwongen om wat sneller te schakelen en nu al met de thuisleveringen van start te gaan. Als het aanslaat, gaan we het zeker blijven doen. De eerste dagen is al gebleken dat het aangenaam werken is en vlot verloopt.”

Kapstoksysteem

Een andere opvallende maatregel is dat in het frituur gebruik wordt gemaakt van een kapstoksysteem om de zakjes friet te overhandigen aan de klant. “Op die manier vermijden we contact”, klinkt het.

Wie zijn frietjes thuis wil laten leveren met de Friettaxi betaalt 2 euro extra. Leveringen blijven beperkt tot een straal van tien minuutjes. Wie liever gewoon zijn frietjes komt afhalen, is natuurlijk ook nog welkom. Maar het is wel aangeraden om zoveel mogelijk vooraf online te bestellen en contactloos te betalen. Bestellen kan via de website www.frituurjeroen.be.