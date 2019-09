Fotowedstrijd ‘Kom Binnen’ paar dagen verlengd Ben Conaerts

05 september 2019

17u47 0 Boom De fotowedstrijd ‘Binnen kijken’, die georganiseerd wordt door CC De Steiger en fotografe Evy Raes, wordt met enkele dagen verlengd. Geïnteresseerden kunnen nu tot maandag 9 september om 12 uur hun foto’s insturen.

Bij ‘Binnen kijken’ worden Bomenaars opgeroepen om één foto van hun eigen interieur te maken en door te sturen. Roze behangpapier, een bijzondere tafel, een speciaal beeldje of schilderij: niets is te gek. Uit elke Boomse wijk wordt vervolgens een winnaar gekozen door een jury. De winnaar krijgt niet alleen een fotoshoot met Evy Raes, maar zal zijn foto ook tentoongesteld zien worden in de Lombaertszaal tijdens Boom Jaarmarkt. In totaal zullen er vijf winnaars worden gekozen.

In talrijke openbare locaties in Boom werden de voorbije weken vloerstickers aangebracht ter aanvulling en inspiratie voor de wedstrijd. “We merken dat er nu meer animo is rond de wedstrijd”, zegt cultuurfunctionaris Ellen Wezenbeek. “Daarom geven we geïnteresseerde Bomenaars dit weekend nog een laatste kans om deel te nemen. Na maandag 12 uur beslist de jury over de definitieve winnaars.”

Foto’s kunnen ingestuurd worden naar binnenkijken@boom.be. Wie nog meer inspiratie wil opdoen voor de fotowedstrijd, kan een bezoek brengen aan de Kaai in Boom. In de etalages daar vind je nog tot donderdag 31 oktober de interieurfoto’s die Evy Raes maakte voor haar boek ‘Kom binnen’.