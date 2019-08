Fotoreeks van mensen met beperking mondt uit in reizende tentoonstelling Ben Conaerts

20 augustus 2019

18u01 3 Boom De Boomse fotograaf Jo de Groote maakt al meer dan een jaar foto’s van mensen met een beperking of een ziekte. Het fotoproject gaat uitmonden in een reizende tentoonstelling, die Mechelen, Boom en Zemst aandoet.

Een rolstoelgebruiker, een jongedame met autisme, een mama met multiple sclerose, een jongeman met een mentale beperking, en ga zo maar door. De modellen die fotograaf Jo de Groote voor zijn lens haalt, voldoen allerminst aan het perfecte plaatje. Maar in plaats van te focussen op hun tekortkomingen, kiest de fotograaf voor een tegenovergestelde aanpak. “Het model en zijn of haar verhaal staat op de eerste plaats”, zegt de Groote. “Niet de beperking. Vele van de mensen die ik fotografeer, voelen zich op straat al genoeg aangestaard. In mijn foto’s wordt de beperking naar de achtergrond verschoven, zodat ze nog slechts subtiel aanwezig is.”

Gebrandmerkt

Onder de noemer ‘Live – Life’ werkten dertien mensen vol enthousiasme mee aan het fotoproject en stonden ze één dag voor de lens van Jo de Groote en zijn jonge Zemstse assistente Anke Van Haesendonck. Zij maakten een mooie reeks beelden die de taboesfeer moet doorbreken. “Het zijn allemaal foto’s van mensen – elf vrouwen, twee mannen – die gebrandmerkt zijn door en voor het leven. Zij trachten de draad terug op te pikken en een normaal leven te leiden. Helaas worden ze door de maatschappij al te vaak bestempeld als ‘anders’ en lijkt daardoor dat normale leven voor hen niet weggelegd.”

Vervolgreeks

Dit najaar krijgt de reeks een passend sluitstuk, met een reizende tentoonstelling in Mechelen, Boom en Zemst. Van 8 september tot 3 november worden de foto’s tentoongesteld in Brouwerij Het Anker in Mechelen. Van 12 november tot 13 januari kan je de fotoreeks gaan bekijken in het AZ Sint-Maarten in Mechelen. En van 16 januari tot 23 februari vind je de fototentoonstelling in het gemeentehuis van Boom en de bibliotheek van Zemst. “Het is de bedoeling om met de fototentoonstelling een zo groot en breed mogelijk publiek aan te spreken. Intussen hopen we om mensen te vinden die willen meewerken aan een vervolgreeks, waar we al volop aan bezig zijn. Ook holebi’s, transgenders, mensen met getinte huidskleuren en mensen met een drugs- of prostitutieverleden mogen zich kandidaat stellen.”

Voor meer info over het project kan je contact opnemen via degrootej.16@gmail.com.